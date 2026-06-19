Krimić, ali prema stvarnim događajima

Zahvaljujući Netflixu, ‘true crime’ dokumentarci postali su žanr sam po sebi, no psiholozi stručnjaci upozoravaju kako gledanje ovakvog sadržaja može biti zabrinjavajuće, a posebice ako svakodnevno, prije spavanja, uživate u ovakvim emisijama. Naime, psihološka istraživanja pokazala su kako često gledanje ‘true crime’ žanra može biti znak da osoba obrađuje vlastitu traumu, ali na prilično štetan način. “Neki od nas odrasli su u situacijama visokog stresa, pa greškom smatraju mir dosadnim. Na kraju dana, kako bi se vratili ‘kući’, oni se moraju osloniti na taj osjećaj nelagode”, kaže američka psihologinja dr. Thema Bryant. Fashion/Mirror