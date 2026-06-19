Zašto volimo 'true crime' - Monitor.hr
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Krimić, ali prema stvarnim događajima

Zašto volimo ‘true crime’

Kao žanr začet je 2014. podcastom Serial koji se bavio ubojstvom 18-godišnje Hae Min Lee iz Baltimorea. True crime nije moderan izum, već evolucija ljudske fascinacije nasiljem koja seže od povijesnih javnih vješanja do suvremenih podcasta. Nekada alat crkve i države za discipliniranje masa te medij za ventiliranje klasnih tenzija (poput priča o Čarugi i sestrama Papin), danas je prvenstveno žanr koji privlači pretežito žensku publiku. Dok neki kreatori pribjegavaju bizarnoj komodifikaciji poput kombiniranja ubojstava sa šminkanjem ili mračnim turizmom, žanr ima i dublji potencijal. Pomicanjem fokusa s individualne patologije na sustavne propuste, rasizam i klasnu kritiku, true crime može postati alat za politizaciju i buđenje društvene odgovornosti kod publike. Novosti


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Dokumentarci: Kad je stvarnost luđa od fikcije

  • Tanka plava linija (The Thin Blue Line, 1988) – Errol Morris razotkriva nepravdu u slučaju Randalla Adamsa, nepravedno osuđenog na smrtnu kaznu, uveo rekonstrukcije u žanr true crime dokumentaraca
  • Grizzly Man (2005) – Priča o čovjeku koji je volio medvjede, ali oni nisu voljeli njega
  • Dragi Zachary (Dear Zachary, 2008) – Najtužniji true crime dokumentarac ikad snimljen,
  • Pehist: Život i smrti Roberta Dursta (The Jinx, 2015/2024) – Ubojica koji je sam sebi smjestio pred kamerama
  • Čin smaknuća (The Act of Killing, 2012) – Masovne ubojice rekreiraju vlastite zločine kao da snimaju Hollywoodski film

Bug

17.07.2023. (01:00)

U zagrljaju prastare traume

Uživate u gledanju true crime žanra? Evo što psiholozi misle o tome

The 19 Best True Crime Documentaries on Netflix

Zahvaljujući Netflixu, ‘true crime’ dokumentarci postali su žanr sam po sebi, no psiholozi stručnjaci upozoravaju kako gledanje ovakvog sadržaja može biti zabrinjavajuće, a posebice ako svakodnevno, prije spavanja, uživate u ovakvim emisijama. Naime, psihološka istraživanja pokazala su kako često gledanje ‘true crime’ žanra može biti znak da osoba obrađuje vlastitu traumu, ali na prilično štetan način. “Neki od nas odrasli su u situacijama visokog stresa, pa greškom smatraju mir dosadnim. Na kraju dana, kako bi se vratili ‘kući’, oni se moraju osloniti na taj osjećaj nelagode”, kaže američka psihologinja dr. Thema Bryant. Fashion/Mirror