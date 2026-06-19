Krimić, ali prema stvarnim događajima
Zašto volimo ‘true crime’
Kao žanr začet je 2014. podcastom Serial koji se bavio ubojstvom 18-godišnje Hae Min Lee iz Baltimorea. True crime nije moderan izum, već evolucija ljudske fascinacije nasiljem koja seže od povijesnih javnih vješanja do suvremenih podcasta. Nekada alat crkve i države za discipliniranje masa te medij za ventiliranje klasnih tenzija (poput priča o Čarugi i sestrama Papin), danas je prvenstveno žanr koji privlači pretežito žensku publiku. Dok neki kreatori pribjegavaju bizarnoj komodifikaciji poput kombiniranja ubojstava sa šminkanjem ili mračnim turizmom, žanr ima i dublji potencijal. Pomicanjem fokusa s individualne patologije na sustavne propuste, rasizam i klasnu kritiku, true crime može postati alat za politizaciju i buđenje društvene odgovornosti kod publike. Novosti