Roboti možda imaju algoritme, ali nemaju egzistencijalnu krizu

Festival europske kratke priče će sljedećeg tjedna biti održan 23. put, što je za jednu književnu manifestaciju impresivna brojka. Osim Zagreba, grad u koji stiže vesela karavana pisaca, stranih i domaćih, je Zadar, gdje će se održati dobar dio programa. Na ovom izdanju festivala razgovaramo o tome odakle dolazi osjećaj da se svijet, unatoč tome što bi trebao napredovati, neprestano vraća u prošlost, na teme i izazove koje smo odavno smatrali zaključenima. Pokušat ćemo pronaći odgovor na pitanje koja je pozicija pojedinca i koje su njegove moralne obaveze u vremenu u kojem je sve postalo proizvod i koje je formatirano tako da se zatiru ljudskost i empatija ako nisu u službi profita. Andrija Škare za tportal.