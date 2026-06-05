Roboti možda imaju algoritme, ali nemaju egzistencijalnu krizu

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Završen 25. Festival europske kratke priče: Književnici poručuju da mašine ne mogu pobijediti ljudsku kreativnost
U zagrebačkom kazalištu Gavella završio je jubilarni, 25. Festival europske kratke priče, koji je pod temom “Čovjek protiv mašine” okupio domaće i svjetske autore. U fokusu ovogodišnjih čitanja i tribina bio je utjecaj umjetne inteligencije na književnost te uloga pisanja u očuvanju autentične ljudske emocije. Unatoč strahu od gubitka posla u digitalnom dobu, gosti festivala poput Jacinte Nandi i Frodea Gryttena optimistično su poručili da kreativnost i humanost ostaju isključivo ljudski teritorij, dok je programski direktor Andrija Škare istaknuo važnost borbe protiv sustava koji tlače ljudskost. HRT