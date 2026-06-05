Završen 25. Festival europske kratke priče: Književnici poručuju da mašine ne mogu pobijediti ljudsku kreativnost - Monitor.hr
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Roboti možda imaju algoritme, ali nemaju egzistencijalnu krizu

Završen 25. Festival europske kratke priče: Književnici poručuju da mašine ne mogu pobijediti ljudsku kreativnost

U zagrebačkom kazalištu Gavella završio je jubilarni, 25. Festival europske kratke priče, koji je pod temom “Čovjek protiv mašine” okupio domaće i svjetske autore. U fokusu ovogodišnjih čitanja i tribina bio je utjecaj umjetne inteligencije na književnost te uloga pisanja u očuvanju autentične ljudske emocije. Unatoč strahu od gubitka posla u digitalnom dobu, gosti festivala poput Jacinte Nandi i Frodea Gryttena optimistično su poručili da kreativnost i humanost ostaju isključivo ljudski teritorij, dok je programski direktor Andrija Škare istaknuo važnost borbe protiv sustava koji tlače ljudskost. HRT


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29.05.2024. (17:00)

Reci mi to kroz kratku priču

Festival europske kratke priče: U vremenu kriza, političkih i ekonomskih, vraćanja u prošlost… pitanje je možemo li sanjati o svijetlijoj budućnosti

Festival europske kratke priče će sljedećeg tjedna biti održan 23. put, što je za jednu književnu manifestaciju impresivna brojka. Osim Zagreba, grad u koji stiže vesela karavana pisaca, stranih i domaćih, je Zadar, gdje će se održati dobar dio programa. Na ovom izdanju festivala razgovaramo o tome odakle dolazi osjećaj da se svijet, unatoč tome što bi trebao napredovati, neprestano vraća u prošlost, na teme i izazove koje smo odavno smatrali zaključenima. Pokušat ćemo pronaći odgovor na pitanje koja je pozicija pojedinca i koje su njegove moralne obaveze u vremenu u kojem je sve postalo proizvod i koje je formatirano tako da se zatiru ljudskost i empatija ako nisu u službi profita. Andrija Škare za tportal.