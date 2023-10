Nitko zaista nema dobar plan za stan

Načelno podržavamo mjeru subvencije najma stanova, no još treba vidjeti kako će ona biti koncipirana – složno komentiraju vlasnici agencija za nekretnine najave subvencioniranja najma stanova.No, Davor Nađi iz stranke Fokus smatra da će tako samo doći do porasta najma, kao što su skočile cijene stanova kad je uveden APN (Poslovni). Međutim, Boro Vujović iz jedne agencije za nekretnine s njim se ne slaže. On smatra da subvencija najma, za razliku od APN-a neće dovesti do porasta cijena jer ona teško može generirati neku značajnu novu potražnju. Tržište se neće povećati. Eventualno, mjera može motivirati mlade ljude da se odluče odseliti od roditelja, ali vjerujem da to neće biti značajno. Hrvati više vole vlasništvo nad nekretninama, pa im je najam samo privremena mjera. Lider