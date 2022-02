Savjetujte ministrstvo

Sve srednje škole koje to žele moći će provoditi prijemne ispite, bez posebnih uvjeta, pri čemu će se broj bodova koje donosi prijemni povećati sa sadašnjih pet na deset bodova. Prijemni će biti iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja… e-savjetovanje o Prijedlogu. Nadalje, ukida se dodatni bod za učenike sa zdravstvenim teškoćama i one koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja. Ipak, oni će imati prednost pri upisu u slučaju kada dva ili više kandidata imaju izjednačen broj bodova na temelju ocjena i prijemnog ispita. U sustavu upisa u srednje škole presudnu ulogu igraju zaključne ocjene od 5. do 8. razreda. Gledaju se ukupni prosjeci ocjena u svim višim razredima, a zatim još posebno zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz Hrvatskog, Matematike, prvog stranog jezika i triju nastavnih predmeta važnih za pojedine programe obrazovanja. Najviši broj bodova koji se može ostvariti na temelju ocjena je 80. Telegram