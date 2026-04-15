Ne možemo zaustaviti vrijeme, ali Zemlju bi mogli

Znanstvenici su otkrili da Zemlja nije idealan mjerač vremena jer njezina rotacija stalno varira pod utjecajem prirodnih i ljudskih čimbenika. Dok gravitacija Mjeseca i potresi milisekundama mijenjaju duljinu dana, megastrukture poput kineske brane Tri klisure pomiču masu dalje od osi rotacije, čime se zbog očuvanja kutnog momenta dan produljuje za 0,06 mikrosekundi. Još veći utjecaj imaju klimatske promjene i otapanje leda. Iako su ove promjene ljudima neprimjetne, one su ključne za preciznu navigaciju satelita i svemirskih sondi, zbog čega danas sekunde definiramo pomoću atomskih satova, a ne okretaja planeta. N1