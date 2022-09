Jedna obitelj, umjesto njih 200

Bilten ima dobar komentar na zanimljiv slučaj na sudu u Strasbourgu. “Bugarski car traži nazad imovinu i posjede koje je obitelj stekla u periodu monarhije. Svatko će se manje-više složiti s ocjenom da u monarhijama baš i nisu zajamčena brojna ljudska prava. I to upravo zbog ‘prava’ monarha i njegove obitelji. Nakon pada monarhije na vlast dolaze komunisti i oduzimaju im imovinu oslanjajući se, između ostaloga, upravo na činjenicu da je obitelj tu imovinu stekla nauštrb ljudskih prava i blagostanja građana. I onda padne komunizam i dođe: demokracija. I u toj demokraciji postoje sudovi, kao na primjer onaj za ljudska prava u Strasbourgu, koji kao relevantan slučaj za razmatranje uzima onaj o povratu imovine ‘carskoj’ obitelji koja je tu imovinu stekla u sustavu koji po definiciji ne poštuje ljudska prava. Valjda računaju na to da je komunizam bio gori za ljudski prava od monarhije pa da to iskupljuje svako vlasničko pravo.”