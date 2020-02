Znanstvenici sa Sveučilišta Lancashire istraživali su zašto žene stenju tijekom orgazma, to se inače naziva “kopulatorna vokalizacija”. U studiji su ispitali 71 ženu u dobi od 18 do 48 godina i otkrili kako većina njih proizvodi zvukove u krevetu, no ne nužno dok doživljavaju orgazam. Umjesto toga, 66 njih je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov orgazam, dok 87 posto žena to čini da se osjećaju više seksi i samopouzdanije. Express