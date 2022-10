A od albuma?

Prema jednom istraživanju, 61 posto Britanki sretno je što su same, u usporedbi s 49 posto muškaraca u istoj poziciji. Anketa je također otkrila da 75 posto slobodnih žena nije tražilo vezu u posljednjih godinu dana dok taj postotak kod muškaraca iznosi 65. Razlika je bila najvidljivija kod onih u dobi od 45 do 65 godina – 32 posto žena sretno je što su same, dok se isto osjeća samo 19 posto muškaraca. Razlika bi mogla biti takva zato što žene obično moraju više raditi kada su u vezi. Profesorica s britanskog sveučilišta objasnila je da žene u vezama ulažu više truda i rada od muškaraca, tako da bivanje u vezi obično znači prilično puno posla. Muškarci su s druge strane skloniji oslanjati se na nekog, dok se žene češće kreću u širim društvenim krugovima. IFL Science