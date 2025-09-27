'Žene, luđaci i malo dobrih pedera' Ivana Salaja - muški svinjac u kaputu noir filma - Monitor.hr
"Film koji se ne boji prljavštine, ali ni forme"

'Žene, luđaci i malo dobrih pedera' Ivana Salaja – muški svinjac u kaputu noir filma

U adaptaciji istoimenog romana te motiva kratkih priča pokojnog Roberta Roklicera, redatelj i scenarist Ivana Salaj bira estetski štit forme noir-filma, kojim daje duhovitu i zabavnu notu jednoj duboko nesretnoj i mračnoj priči o životu utopljenom u alkohol, PTSP, patnju i njezino rasipanje – uglavnom na žene. Film u kina stiže 9. listopada. Ostaje ne samo primjetna, nego i glasno VRIŠTEĆA činjenica da je perspektiva muška, bahata, često imuna na posljedice osim onih u kojima se puko konstatira ‘ah, kako je sve to prljavo i grozno i kako ja duboko patim zbog toga’. ‘Frajeriziranje’ ovdje nije samo nuspojava, nego i poetika. Zrinka Pavlić za tportal


Jergović: Da je kulture, ‘Osmog povjerenika’ bi vidjelo pola milijuna ljudi

“Salajev Osmi povjereni molski je film, tužna, predsmrtna pjesma, puna čiste vedrine… Jedan od tužnijih hrvatskih filmova u posljednjih tridesetak godina. Na barem tri mjesta umalo što me infarkt nije strefio od zora i truda da se ne rasplačem… Kada bi postojali ozbiljni televizijski programi iz kulture i kada bi doista bilo kulturnih rubrika u novinama, ali i kada bi u Hrvatskoj postojala kina, ‘Osmog povjerenika’ vidjelo bi pola milijuna ljudi, iz čega se onda razvilo razumijevanje i njegova alegorijskog sloja”, piše Miljenko Jergović o novom filmu Ivana Salaja prema romanu Renata Baretića. Još se stigne – i dalje igra u kinima.

‘Osmi povjerenik’ zadržao formu Baretićevog romana, ali je izgubio suštinu

Osmi povjerenik Ivana Salaja na filmskom planu donosi malo toga novoga što je šteta imajući u vidu popularnost Baretićevog romana i prostor koji on ostavlja za ekranizaciju… struktura je epizodična, film predugo traje da bi ostao zanimljiv, a prekratko da bi zaista produbio i oživeo gomilu epizodnih likova koji su svedeni na tipove sa po jednom-dve osobine i zapravo ne budi nikakvu emociju. Salaj se potrudio da održi formu Baretićevog romana, a suština se gubi putem”, komentira Marko Stojiljković novi film u domaćim kinima. Monitor.hr