"Film koji se ne boji prljavštine, ali ni forme"
‘Žene, luđaci i malo dobrih pedera’ Ivana Salaja – muški svinjac u kaputu noir filma
U adaptaciji istoimenog romana te motiva kratkih priča pokojnog Roberta Roklicera, redatelj i scenarist Ivana Salaj bira estetski štit forme noir-filma, kojim daje duhovitu i zabavnu notu jednoj duboko nesretnoj i mračnoj priči o životu utopljenom u alkohol, PTSP, patnju i njezino rasipanje – uglavnom na žene. Film u kina stiže 9. listopada. Ostaje ne samo primjetna, nego i glasno VRIŠTEĆA činjenica da je perspektiva muška, bahata, često imuna na posljedice osim onih u kojima se puko konstatira ‘ah, kako je sve to prljavo i grozno i kako ja duboko patim zbog toga’. ‘Frajeriziranje’ ovdje nije samo nuspojava, nego i poetika. Zrinka Pavlić za tportal