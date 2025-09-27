"Film koji se ne boji prljavštine, ali ni forme"

“Salajev Osmi povjereni molski je film, tužna, predsmrtna pjesma, puna čiste vedrine… Jedan od tužnijih hrvatskih filmova u posljednjih tridesetak godina. Na barem tri mjesta umalo što me infarkt nije strefio od zora i truda da se ne rasplačem… Kada bi postojali ozbiljni televizijski programi iz kulture i kada bi doista bilo kulturnih rubrika u novinama, ali i kada bi u Hrvatskoj postojala kina, ‘Osmog povjerenika’ vidjelo bi pola milijuna ljudi, iz čega se onda razvilo razumijevanje i njegova alegorijskog sloja”, piše Miljenko Jergović o novom filmu Ivana Salaja prema romanu Renata Baretića. Još se stigne – i dalje igra u kinima.