Dobro je zvučalo na papiru, ali je papir ispao problem

"MBG se više neće tražiti, ni u službenim evidencijama Hrvatske, ni u privatnom sektoru (banke i sl). Ovim prestaje određivanje matičnog broja građana i potreba njegova traženja bilo koje javne ili privatne institucije", rekao je državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić tijekom rasprave o konačnom Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju. Time je odgovorio Damiru Bajsu (NL) kojeg je zanimalo ima li tko pravo tražiti od građana matični broj građana (MBG). Katić je podsjetio je da je 1. siječnja 2009. na snagu stupio Zakon o osobnom identifikacijskom broju (OIB) kao stalnoj identifikacijskoj oznaci kojom se korisnici koriste u službenim evidencijama i svakodnevnom radu. Kaže da se iz postojećih evidencija ipak neće brisati MBG građana, već će se koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u slučajevima kada to nije moguće s pomoću OIB-a.