Dobro je zvučalo na papiru, ali je papir ispao problem
Zgrade u birokratskom škripcu: Bez OIB-a nema državnih potpora
Uvođenje OIB-a za zgrade u Hrvatskoj, zamišljeno kao alat za transparentnost, postalo je nepremostiva prepreka za dobivanje državnih subvencija. Budući da zgrada nije pravna osoba, mora se registrirati kao zajednica suvlasnika, što koče nesređene zemljišne knjige i spora administracija. Iako su natječaji otvoreni do 31. kolovoza, tek je oko 15.000 od procijenjenih 200.000 zgrada dobilo broj. Dok Ministarstvo službeno ne popušta, neslužbeno se savjetuju požurnice. Bez OIB-a, najpotrebnija obnova, ugradnja dizala i energetska učinkovitost ostaju samo pusti san na papiru. Bug