Danas (13:00)

Dobro je zvučalo na papiru, ali je papir ispao problem

Zgrade u birokratskom škripcu: Bez OIB-a nema državnih potpora

Uvođenje OIB-a za zgrade u Hrvatskoj, zamišljeno kao alat za transparentnost, postalo je nepremostiva prepreka za dobivanje državnih subvencija. Budući da zgrada nije pravna osoba, mora se registrirati kao zajednica suvlasnika, što koče nesređene zemljišne knjige i spora administracija. Iako su natječaji otvoreni do 31. kolovoza, tek je oko 15.000 od procijenjenih 200.000 zgrada dobilo broj. Dok Ministarstvo službeno ne popušta, neslužbeno se savjetuju požurnice. Bez OIB-a, najpotrebnija obnova, ugradnja dizala i energetska učinkovitost ostaju samo pusti san na papiru. Bug


11.06.2025. (19:00)

Od haustora do pravne osobe – vaša zgrada sada ima više prava nego vi

ZgradOIB – pravna osobnost vašeg stubišta

Novi Zakon o upravljanju zgradama uvodi OIB za svaku stambenu zgradu i pravnu osobnost zajednice suvlasnika. Za upis u Registar zajednica suvlasnika potreban je međuvlasnički ugovor, a upravitelji su dužni unijeti sve podatke u sustav, uključujući i tko stvarno živi i plaća pričuvu. Registar će omogućiti točniji obračun pričuve, olakšati ovrhe i otvoriti mogućnost otvaranja računa na ime zajednice. Sustav još nije aktivan, no pripreme su u tijeku, a zgrade konačno dobivaju svoj digitalni identitet. Zgradonačelnik

18.01.2023. (21:00)

Brojke i slova

S prestankom važenja Zakona o matičnom broju, MBG se više neće tražiti u službenim evidencijama ni u privatnom sektoru

Ukinut JMBG

“MBG se više neće tražiti, ni u službenim evidencijama Hrvatske, ni u privatnom sektoru (banke i sl). Ovim prestaje određivanje matičnog broja građana i potreba njegova traženja bilo koje javne ili privatne institucije”, rekao je državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić tijekom rasprave o konačnom Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju. Time je odgovorio Damiru Bajsu (NL) kojeg je zanimalo ima li tko pravo tražiti od građana matični broj građana (MBG). Katić je podsjetio je da je 1. siječnja 2009. na snagu stupio Zakon o osobnom identifikacijskom broju (OIB) kao stalnoj identifikacijskoj oznaci kojom se korisnici koriste u službenim evidencijama i svakodnevnom radu. Kaže da se iz postojećih evidencija ipak neće brisati MBG građana, već će se koristiti za povezivanje i razmjenu podataka u slučajevima kada to nije moguće s pomoću OIB-a. Tportal Koja je razlika između OIB-a i MBG-a i zašto je ukinut? Bug

 

08.11.2016. (13:32)

Jembiga

Građani više neće morati koristiti JMBG na zahtjevima za referendum

Prilikom potpisivanja zahtjeva za referendum hrvatski građani od ožujka 2017. uz ime, prezime i potpis više neće morati navoditi jedinstveni matični broj građana (JMBG) jer je Ustavni sud ukinuo tu zakonsku obvezu zato što ona nije u skladu s ustavnim jamstvom zaštite osobnih podataka. Naime iz JMBG-a se mogu doznati datum rođenja i spol osobe, zbog čega je još 2008. predlagatelj zatražio izmjenu zakona i JMBG je zamijenjen OIB-om. RTL vijesti

10.04.2015. (19:25)

Jedinstven po tome što nije jedinstven: Upoznajte čovjeka koji ima 3 JMBG-a i 2 OIB-a