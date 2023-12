Ja i tako imam univerzalke

Građani već kupuju nove setove zimskih guma kako se približava hladnije razdoblje, no mnogi su od mijenjanja odustali te se priklonili pobornicima cjelogodišnjih guma pravdajući to sve slabijim zimama. Stručnjaci poput Alana Vojvodića iz HAK-a tvrde da su istraživanja pokazala kako su razlike između cjelogodišnjih guma i sezonskih sve manje, ako ne i zanemarive, a posebno u ljetnoj sezoni i po kiši, dok po snijegu i ledu ima razlike. Iako kvaliteta raste, on preporučuje izmjenu guma i oprez s dubinom utora jer guma glavu čuva. HRT