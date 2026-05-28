Savršen pogled za sve koji nemaju problema s nesvjesticom
Život iznad oblaka: Pet najviših naselja na Zemlji
Dok Međunarodno društvo za planinsku medicinu visokom nadmorskom visinom smatra sve iznad 1500 metara, pet stalnih ljudskih naselja u Andama i Himalaji prkosi zakonima biologije na visinama iznad 4800 metara. Peruanska La Rinconada, najviše naselje na svijetu, privlači 50.000 ljudi surovim rudnicima zlata unatoč zagađenju i bolestima. Nasuprot njoj, tibetanska sela Tuiwa i Rongbuk, nepalski Lobuche te kineski Wenquan nude posve drugačiji suživot s prirodom. Kroz tisućljetno stočarstvo, budističku duhovnost i prihvaćanje ekstremne hladnoće i prorijeđenog zraka, ovi neustrašivi stanovnici dokazuju nevjerojatnu sposobnost ljudskog tijela na genetsku i fiziološku adaptaciju. Mental Floss