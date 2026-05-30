Sve je ok dok ti ne zartreba hitna pomoć

Život na rubu svijeta: Najudaljenija mjesta na kojima ljudi žive
Dok jedni vole gradsku vrevu, drugi biraju najizoliranije kutke planeta. Najudaljenije naseljeno mjesto je Tristan Da Cunha u Atlantiku, do kojeg brod vozi šest dana, dok pacifički Pitcairn ima tek 50 stanovnika. Čileanski Uskršnji otok poznat je po kipovima Moai i rijetkim letovima, a grenlandski Ittoqqortoormiit zaleđen je većinu godine i ima pub otvoren jednom tjedno. Na koncu, sibirski Oymyakon, s temperaturama do minus 67°C (–90°F), najhladnije je naseljeno mjesto na Zemlji. Život u ovim zajednicama donosi apsolutni mir, ali i ekstremne logističke izazove. Mental Floss