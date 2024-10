Devedesete su bile najbolje razdoblje za TV

Nažalost, film o najpoznatijim lipsinkerima u povijesti (do pojave TikToka) tek je slabašni pokušaj njemačko-austrijskog redatelja Simona Verhoevena da traljavo iskopira istrošenu šprancu američkih biografskih filmova. To ne mora biti nužno loša stvar jer, na kraju dana, bitno je samo da film bude zabavan. A GYKIT ima vrhunski zabavnu priču koja nudi toliko različitih i zanimljivih pristupa. Nažalost, redatelj se na kraju odlučuje za najbazičniji mogući pristup, čime momentalno ubija čak i trenutke u kojima film uspijeva biti legitimno smiješan. I legitimno tragičan. Priča o Fabu Morvanu i Robu Pilatusu je upravo to pa i puno više od toga. Uspon i pad dvojice europskih plesača koji su spletom suludih okolnosti dogurali do svjetske karijere i Grammyja iako ne znaju ni pjevati ni repati, ni svirati, ni pisati pjesme, savršeno je nevjerojatan i kao stvoren za film. Rob i Fab su jednostavno… bili tamo u pravom trenutku. Kao Forrest Gump ili Peter Sellers u Being There. Hrvoje Marjanović za Index.