Život s cimerima u studentskim danima možda nije za preskočiti - Monitor.hr
Danas (14:00)

A imat ćeš i što za prepričavati

Život s cimerima u studentskim danima možda nije za preskočiti

Autor na Psychology Today kroz osobno iskustvo i istraživanja analizira problem mladih muškaraca koji zbog ekonomskih razloga ostaju kod roditelja, danas žaleći za propuštenom prilikom života s cimerima. Iako je život kod kuće financijski racionalan, on zakida muškarce za sve društvene benefite koje nudi suživot s vršnjacima. Borba oko prljavog posuđa i buke u ranim dvadesetima zapravo su treninzi pregovaranja i tolerancije. Bez tog “kurikuluma kaosa” i bez radne okoline, muškarci teže sklapaju trajna prijateljstva u zrelosti. Zaključak je jasan: ako sustav ne nudi prirodnu socijalizaciju, muškarci moraju namjerno kreirati zajedničke aktivnosti kako bi izgradili “mišiće” za povezivanje.


13.10.2017. (06:31)

Zadranin Jakša Bašić osnivač je web stranice cimer.hr koja pomaže studentima u pronalasku sustanara. "Proces postavljanja oglasa je jednostavan. Podijeljen je u šest kategorija: o smještaju, tip smještaja, koliko soba…, lokacija, gdje se smještaj nalazi na karti , datum otkad je slobodan i cijena mjesečnog najma, fotografije smještaja, tekstualni opis smještaja, odabir cimera kakvog se traži. Za objavljivanje smještaja korisnik mora biti registriran i ima pravo na objavu jednog smještaja. S druge strane korisnici koji traže stan s cimerom mogu saznati više informacija o cimeru i stanu u kojem bi živjeli", kaže Bašić.

31.03.2016. (10:16)

Čovjek živi u 2,5-metarnoj kutiji unutar stana da bi uštedio na stanarini

Zbog paprenih stanarina u San Franciscu, Peter Berkowitz odlučio je usred stana sagraditi kutiju od 2,5 metra koja služi kao njegova soba u inače trosobnom stanu koji dijeli s cimerima. Dok cimeri plaćaju 800 dolara mjesečno, 25-godišnji freelance ilustrator za svoju ‘rezidenciju’ plaća 400 dolara. “Najvažnije da je udobna, zvučno izolirana i da mi pruža mir”, kaže o svojoj sobi inspiriranoj japanskim hotelima kapsulama, u kojoj je jedini problem navući hlače. Buzzfeed