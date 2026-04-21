A imat ćeš i što za prepričavati

Autor na Psychology Today kroz osobno iskustvo i istraživanja analizira problem mladih muškaraca koji zbog ekonomskih razloga ostaju kod roditelja, danas žaleći za propuštenom prilikom života s cimerima. Iako je život kod kuće financijski racionalan, on zakida muškarce za sve društvene benefite koje nudi suživot s vršnjacima. Borba oko prljavog posuđa i buke u ranim dvadesetima zapravo su treninzi pregovaranja i tolerancije. Bez tog “kurikuluma kaosa” i bez radne okoline, muškarci teže sklapaju trajna prijateljstva u zrelosti. Zaključak je jasan: ako sustav ne nudi prirodnu socijalizaciju, muškarci moraju namjerno kreirati zajedničke aktivnosti kako bi izgradili “mišiće” za povezivanje.