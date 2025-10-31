Mali svijet u objektivu

Zapanjujuća fotografija žiška na zrnu riže, koju je stvorio kineski entomolog Zhang You, osvojila je prvo mjesto na natjecanju Nikon Small World 2025. Slika je nastala spajanjem više od 100 mikrofotografija tijekom dva tjedna rada. Među 1.925 prijava iz 77 zemalja istaknule su se i slike dijeljenja srčanih stanica, krvožilnog sustava mišjeg embrija, kristala sojinog umaka, morskog štrcaljka i jajašaca leptira. Natjecanje već više od pola stoljeća otkriva fascinantnu ljepotu mikroskopskog svijeta. Index