Nemojte sad svi navaliti odjednom

Umjesto toga, dočekat će vas popločane stazice, okrečene kućice, mali čamci koji se ljuljaju na starom kamenom pristaništu, leptiri koji se hrane cvijećem i, gotovo posvuda, zvuk, mirisi i pogled na čarobno more, kažu na Putnom koferu. Glavno prijevozno sredstvo na ovom malom, tek 8 četvornih kilometara širokom otoku u šibenskom arhipelagu, su mali traktori. Koraljarstvo je njegovo najznačajnije kulturno naslijeđe i najveća posebnost koje datira još od 15. stoljeća. Sunce ovdje obasjava više od 2700 sati godišnje, što čini Zlarin jednim od najsunčanijih otoka u Hrvatskoj.