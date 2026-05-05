Zlarin: Otok bez automobila, lanaca trgovina, prometne buke i svjetlosnog zagađenja - Monitor.hr
Danas (17:00)

Nemojte sad svi navaliti odjednom

Zlarin: Otok bez automobila, lanaca trgovina, prometne buke i svjetlosnog zagađenja

Umjesto toga, dočekat će vas popločane stazice, okrečene kućice, mali čamci koji se ljuljaju na starom kamenom pristaništu, leptiri koji se hrane cvijećem i, gotovo posvuda, zvuk, mirisi i pogled na čarobno more, kažu na Putnom koferu. Glavno prijevozno sredstvo na ovom malom, tek 8 četvornih kilometara širokom otoku u šibenskom arhipelagu, su mali traktori. Koraljarstvo je njegovo najznačajnije kulturno naslijeđe i najveća posebnost koje datira još od 15. stoljeća. Sunce ovdje obasjava više od 2700 sati godišnje, što čini Zlarin jednim od najsunčanijih otoka u Hrvatskoj.


Slične vijesti

23.10.2018. (18:30)

ZloPET

Zlarin – prvi hrvatski otok koji se odrekao plastike

Do sljedeće turističke sezone otok Zlark izbacit će iz jednokratne upotrebe plastične vrećice, čaše, tanjure, pribor za jelo i slamčice, radi drastičnog smanjivanja plastičnog otpada. Ideju su pokrenule četiri žene, na različite načine povezane s otokom u šibenskom arhipelagu, koje su dobile i nagradu za svoje inovativno rješenje ‘Zlarin – otok bez plastike’, a novčanu nagradu za projekt potrošit će na edukativne radionice za otočane. Na Zlarinu živi dvjestotinjak stanovnika, u sezoni četiri tisuće vikendaša i turista.

15.10.2018. (21:30)

Zlarin će biti prvi hrvatski otok na kojem se neće koristiti proizvodi od plastike za jednokratnu upotrebu

Među četiri inovativna rješenja za zaustavljanje zagađenja Jadranskog mora plastičnim otpadom, a u okviru inicijative Adriatic Plastic Challenge, projekt „Zlarin – otok bez plastike“ dobio je najbolje ocjene. Nagrađeno rješenje ponudile su tri djevojke porijeklom sa Zlarina, s ciljem da ovaj otok postane prvi hrvatski otok bez jednokratne plastike. Novi list, Zlarin na Google maps