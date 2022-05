Zmijski otok, neugledan, ali strateški neprocjenjiv

Na početku rata u Ukrajini Europljani su dokazali da pod pritiskom mogu djelovati brzo i jedinstveno. Kada bi iz toga izvukli ispravne pouke, bili bi bolje pripremljeni za novu situaciju u svijetu. Naime, nitko u EU-u ne sumnja da je 24. veljače počelo novo računanje vremena i da neće biti povratka na predratno stanje. Za druge reforme moraju biti izmijenjeni ugovori o Europskoj uniji. To bi mogao biti veliki korak naprijed: zajednički proračun, ubrzano donošenje odluka, više zajedništva. (…) No i bez promjene ugovora politički je mnogo toga moguće, jer manevarski prostor šefova država i vlada nije do kraja iskorišten. Kada se vidi hrabrost, pa i heroizam u Ukrajini koje europski političari tako neumorno hvale, oni ne bi smjeli dozvoliti da ih blokiraju bojažljivost ili loša iskustva iz prošlosti. To bi bilo uludo trošenje krize koja je najbolja šansa za istinske reforme. Deutsche Welle