Više od igre

Srazovi crnih rupa nisu iznimno rijetki. Znanstvenici su nedavno pomoću Vrlo velikog teleskopa otkrili najbliži par supermasivnih crnih rupa koji je nastao spajanjem dviju galaksija. Fizika čestica sugerira da naš svemir vjerojatno nije u najnižem mogućem energetskom stanju, već u stanju “lažnog vakuuma” koji je “metastabilan”. Ranija teorijska istraživanja sugerirala su da mjehurići pravog vakuuma, koji će se vjerojatno generirati zahvaljujući ekstremnoj gravitaciji kakva prevladava u blizini crnih rupa, neće rezultirati takvim apokaliptičnim scenarijem ako mjehurići brzo upadnu u crnu rupu. No, ako izbjegnu, mogle bi se širiti brzinom svjetlosti i dovesti do njegovog uništenja (iako se to nije dogodilo u 14 milijardi godina, pitanje je postoje li uopće). Nenad Jarić Dauenhauer za Index.