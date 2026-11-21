Kemija na tamnoj strani
Znanstvenici predložili model kojim tamnu tvar vide kao složeniju obitelj čestica, a ne samo jednu česticu
Obrnuti odnos masa u modelu zrcalnog svemira, kakav predlažu, tamnih neutrona i protona mogao bi objasniti zašto je tamne tvari otprilike pet puta više od obične, ali i dovesti do nastanka “tamnih elemenata” poput ugljika, tamne prašine pa čak i zrcalnih zvijezda. Dok bi tamni vodik bio nestabilan, tragovi ovog skrivenog sektora mogli bi se prepoznati kroz tamne akustične oscilacije u raspodjeli kozmičke strukture. Science Alert, Index