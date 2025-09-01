Kad ti se Jupiter pretvori u rupu na tepihu svemira

Izvorno su to bili samo hipotetski objekti proizašli iz Einsteinove opće teorije relativnosti, a onda smo ih stvarno “vidjeli”, točnije, otkrili objekte u svemiru koji su se ponašali, i izgledali onako kako je teorija predviđala. Među astrofizičarima kruži teorija da crne rupe možda i nisu ono što mi mislimo da jesu, već su zapravo objekti koje smo nazvali “gravastars/gravastars”. Sva naša znanja i teoretiziranja o njima proizlaze samo iz teoretskih pretpostavki, složenih izračuna, računalnih simulacija i rijetkih snimaka. Nijedna informacija o materiji koja upadne u crnu rupu ne može se poslati natrag u svemir, tako da nikada ne možemo u potpunosti znati što se događa iza “horizonta događaja”. No, gravastar ga uopće nema. N1