Tamna tvar mogla bi pretvarati divovske planete u crne rupe - Monitor.hr
Danas (09:00)

Kad ti se Jupiter pretvori u rupu na tepihu svemira

Nova studija sugerira da bi superteška tamna tvar mogla s vremenom propasti u jezgrama divovskih planeta i stvoriti sićušne crne rupe koje bi progutale cijeli planet. Takav scenarij bio bi snažan dokaz za postojanje tamne tvari koja se ne uništava sama od sebe. Problem je u detekciji – crna rupa mase Jupitera bila bi široka tek oko šest metara, gotovo nevidljiva današnjim instrumentima. No buduća promatranja egzoplaneta mogla bi otkriti ovakve “planetarne crne rupe” i time otvoriti novo poglavlje u razumijevanju svemira. Science Alert, Index


Slične vijesti

05.08. (23:00)

Svemirski zalogaj koji bi mogao probaviti veliku misteriju

Crna rupa srednje mase progutala zvijezdu – otkrivena karika koja nedostaje?

Astronomi su zabilježili snažan bljesak iz galaksije udaljene 450 milijuna svjetlosnih godina, koji najvjerojatnije potječe od crne rupe srednje mase – rijetkog tipa između zvjezdanih i supermasivnih crnih rupa. Riječ je o potencijalno ključnom otkriću koje bi moglo pomoći u razjašnjavanju kako nastaju supermasivne crne rupe. Objekt HLX-1 emitirao je X-zračenje koje ne odgovara poznatim klasama, sugerirajući da je progutao zvijezdu. Znanstvenici sad čekaju nove “zalogaje” kako bi potvrdili njegovo ponašanje. Index

14.07. (16:00)

Kad fizika kaže "ne može", a svemir kaže "drži mi crnu rupu"

Najmasivniji zabilježeni sudar crnih rupa zbunio znanstvenike

LIGO je detektirao dosad najmasivniji sudar crnih rupa – signal GW231123 – pri kojem su se dvije crne rupe od 137 i 103 Sunčeve mase spojile u još veću. Sudar je trajao samo 0,1 sekundu, ali izazvao je veliku znanstvenu glavobolju jer proturječi dosadašnjim modelima zvjezdane evolucije. Fizičari nagađaju da su te crne rupe možda nastale spajanjima manjih. Ovaj neobični događaj pokreće novu utrku za razumijevanje ekstremnih gravitacijskih fenomena – i možda ponovno pisanje svemirskih pravila. Index

02.05. (21:00)

Samo da ne dođe k nama u posjetu

Usamljena crna rupa na solo turneji galaksijom

Znanstvenici su prvi put potvrdili postojanje usamljene crne rupe koja luta svemirom bez partnera, brzinom od 51 km u sekundi. Teška je oko 7,15 puta više od Sunca i nalazi se oko 5000 svjetlosnih godina od nas. Otkrivena je pomoću gravitacijske mikroleće – efektom kojim iskrivljuje svjetlost zvijezda iza sebe. Iako nije jedina takva u svemiru, jedina je koju smo zasad “ulovili”. Samoća joj očito odgovara – ali neka tako i ostane, na sigurnoj udaljenosti. N1

27.10.2024. (08:00)

I nastane jedna velika crna rupa. Ili?

Simulacije pokazuju da u milisekundama prije spajanja svaka crna rupa šalje tanki ‘pipak’ – kao pupčanu vrpcu koja ih spaja

Iako se crne rupe često zamišljaju kao izolirani objekti, uvijek postoje tanki tragovi plina, prašine i, ponekad, veći objekti poput planeta ili zvijezda u njihovoj blizini. Ovi objekti gravitacijski djeluju na crne rupe – neki upadaju u njih, nestajući zauvijek, dok drugi samo prođu pokraj njih, smanjujući im orbitalnu energiju. Kad se crne rupe dovoljno približe, one počinju stvarati gravitacijske valove kretanjem kroz prostor-vrijeme. Ovi valovi prenose energiju iz sustava, slično kao što to rade valovi u vodi, no toliko su slabi da počnu ozbiljno ‘usisavati’ energiju tek kad su crne rupe na maloj međusobnoj udaljenosti. Kada se nađu vrlo blizu, počinju se međusobno deformirati. Što se događa unutar nove crne rupe nakon spajanja – ostaje misterij.  tportal

15.07.2024. (12:00)

Silno me privlači ta crna strana

Otkrivena crna rupa u našoj galaksiji velika kao 8.200 Sunaca

U arhivskim podacima svemirskog teleskopa Hubble, istraživački tim je u središtu zvjezdanog “jata” Omega Centauri registrirao sedam zvijezda koje su se kretale ekstremno visokom brzinom. Takvo kretanje zvijezda može se objasniti samo vezivanjem za neku crnu rupu, napisali su istraživači u stručnom listu Nature. Na temelju podataka kojima raspolažu, oni su zaključili: crna rupa u središtu Omege Centauri ima masu koja je 8.200 puta veća od mase našeg Sunca. N1

24.06.2024. (09:00)

Nek ta naša samo i dalje miruje

Po prvi put ‘snimljena’ crna rupa kako guta materijal oko sebe, slično bi se moglo dogoditi s jednom u našoj galaksiji

U galaksiji udaljenoj 300 milijuna svjetlosnih godina opaženo je nešto što prije nikad nje viđeno “uživo”: povećanje sjaja koje se povezuje s naglim povećanjem aktivnosti crne rupe u njezinom središtu. Ono što su zaključili i što je objavljeno u časopisu Astronomy & Astrophysics, jest da smo prvi put u povijesti “uživo” svjedočili “paljenju” jedne crne rupe. Slični fenomeni mogu se dogoditi kad crna rupa proguta zvijezdu, ili prođe kroz period supernove, pa udaljene galaksije odjednom značajno zasvijetle. No, u ovom slučaju povećanje sjaja traje i danas, više od četiri godine nakon inicijalnog opažanja. Galaksija, 300 milijuna svjetlosnih godina udaljena od nas i smještena u zviježđu Djevice, dakle, prolazi kroz nešto još neviđeno. Bug

17.06.2024. (15:00)

Čak i da to nije crna rupa, i dalje joj ne želiš blizu

Možda crne rupe uopće nisu ono što mislimo da jesu

Izvorno su to bili samo hipotetski objekti proizašli iz Einsteinove opće teorije relativnosti, a onda smo ih stvarno “vidjeli”, točnije, otkrili objekte u svemiru koji su se ponašali, i izgledali onako kako je teorija predviđala. Među astrofizičarima kruži teorija da crne rupe možda i nisu ono što mi mislimo da jesu, već su zapravo objekti koje smo nazvali “gravastars/gravastars”. Sva naša znanja i teoretiziranja o njima proizlaze samo iz teoretskih pretpostavki, složenih izračuna, računalnih simulacija i rijetkih snimaka. Nijedna informacija o materiji koja upadne u crnu rupu ne može se poslati natrag u svemir, tako da nikada ne možemo u potpunosti znati što se događa iza “horizonta događaja”. No, gravastar ga uopće nema. N1

26.04.2024. (14:00)

U teoriji lijepo zvuči, malčice je drukčije u praksi

Baterija koju pokreće mikroskopska crna rupa

Kako napraviti bateriju, što tanju i što većeg kapaciteta sa što manjim ugljičnim otiskom, pitanje je koje zaokuplja pažnju istraživača širom svijeta. Snaga crnih rupa mogla bi se iskoristiti za proizvodnju čiste energije, tvrde dvojica fizičara, prema Reissner–Nordströmovoj metrici, rješenju Einsteinovih jednadžbi polja ili opće teorije relativnosti. Haug i Spavieri vjeruju da se takva baterija “ne bi urušila u veću crnu rupu jer bi elektromagnetsko odbijanje neutraliziralo silu gravitacije.” Iako ništa ne može pobjeći iz crne rupe, sićušna crna rupa mogla bi uništiti drugu, što bi oslobodilo određenu količinu energije. A baterija teška jedan kilogram mogla bi generirati 470 milijuna puta veću energiju od litijeve baterije od 200 kilograma, kažu istraživači koji priznaju da bi to bio ogroman tehnološki skok za koji još nismo spremni. Bug

19.04.2024. (18:00)

R2-D2 ju je davno uočio

Otkrivena najmasovnija zvjezdana crna rupa Mliječne staze

Takozvani uspavani div nazvan je Gaia BH3 i ima masu gotovo 33 puta veću od našeg Sunca. Gaia BH3 je udaljena 2000 svjetlosnih godina od Zemlje. Radi se o najmasovnijoj zvjezdanoj crnoj rupi u našoj galaksiji i drugoj najbližoj crnoj rupi koja je dosad otkrivena. Najbliža crna rupa se naziva Gaia BH1 i udaljena je 1500 svjetlosnih godina s masom gotovo deset puta većom od Sunca. Zvjezdane crne rupe formiraju se kada masivne zvijezde kolapsiraju na kraju svog života. (Green)