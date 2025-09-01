Kad ti se Jupiter pretvori u rupu na tepihu svemira
Tamna tvar mogla bi pretvarati divovske planete u crne rupe
Nova studija sugerira da bi superteška tamna tvar mogla s vremenom propasti u jezgrama divovskih planeta i stvoriti sićušne crne rupe koje bi progutale cijeli planet. Takav scenarij bio bi snažan dokaz za postojanje tamne tvari koja se ne uništava sama od sebe. Problem je u detekciji – crna rupa mase Jupitera bila bi široka tek oko šest metara, gotovo nevidljiva današnjim instrumentima. No buduća promatranja egzoplaneta mogla bi otkriti ovakve “planetarne crne rupe” i time otvoriti novo poglavlje u razumijevanju svemira. Science Alert, Index