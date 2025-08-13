I to bez hormonalne terapije
Znanstvenici iznenađeni: Promjena spola kod ptica češća nego što se mislilo
Australski znanstvenici analizirali su 500 ptica iz pet uobičajenih vrsta u Queenslandu i otkrili promjenu spola u 3–6 % slučajeva kod svih vrsta. Riječ je o jedinkama čiji je genetski i fizički spol različit, fenomen poznat kod riba, vodozemaca i gmazova, ali rijetko kod ptica. U 92 % takvih slučajeva genetske ženke imale su muške reproduktivne organe. Mogući uzroci uključuju čimbenike okoliša i endokrine disruptore, poput kemikalija u periurbanim poljoprivrednim zonama. Fenomen može imati implikacije za očuvanje ugroženih vrsta. tportal