Brzina mraka

Istraživači s izraelskog Tehniona uspjeli su prvi put u stvarnom vremenu snimiti optičke singularnosti faza – točke potpunog mraka unutar svjetlosnog snopa koje se kreću brže od same svjetlosti. Budući da ove točke (vorteksi) ne nose masu ni informacije, njihovo superluminalno kretanje ne krši Einsteinovu teoriju relativnosti. Koristeći napredni elektronski mikroskop i materijal hBN koji usporava svjetlosne valove, tim je pratio ponašanje i međusobno poništavanje ovih topoloških defekata na nanoskali. Ovo otkriće otvara vrata detaljnijem proučavanju skrivenih nano-procesa u fizici, kemiji i biologiji. Brighter side of news…