Nije za noćnu smjenu

Studija „Mind After Midnight“ pokazuje da ljudski mozak funkcioniše drugačije kad smo budni nakon ponoći. Negativne emocije privlače više pažnje, inhibicije opadaju, a privlačnost opasnih ponašanja raste. Ovi noćni učinci povezani su s cirkadijalnim ritmom, a u kombinaciji s gubitkom sna mogu povećati rizik od samoozljeđivanja, zlouporabe droga i impulzivnog ponašanja. Primjeri uključuju ovisnike koji noću podležu porivima ili studente koji osjećaju duboku usamljenost. Autori ističu potrebu za daljnjim istraživanjima, posebno kako noćna budnost utječe na obradu nagrade i ponašanje ljudi s nepravilnim radnim ritmom. Science Alert