Danas (13:00)

Ako niste, pripazite na mozak

Znanstvenici upozoravaju na zlouporabu neuroznanosti i razvoj „oružja za kontrolu uma“

Britanski znanstvenici Michael Crowley i Malcolm Dando upozoravaju da napredak u neurologiji, farmakologiji i umjetnoj inteligenciji otvara mogućnost razvoja kemijskog „oružja za kontrolu uma“. Takvi agensi mogli bi utjecati na svijest, ponašanje i pamćenje ljudi. U knjizi objavljenoj pod okriljem Kraljevskog kemijskog društva navode povijesne primjere i ističu da postoje ozbiljne rupe u međunarodnim ugovorima o kontroli naoružanja. Pozivaju na hitnu globalnu akciju i novi, proaktivni okvir kako bi se spriječila zlouporaba znanstvenih istraživanja. N1


25.03.2023. (07:00)

Nemoj misliti na torticu, nemoj misliti na torticu...

Australska vojska predstavila robote-pse koje kontroliraju svojim umom

WATCH: Australian Army Soldiers Mind Control Robotic Dogs - PCJOW

Australska vojska usavršila je sposobnosti kontrole uma s osam senzora smještenih unutar kacige koji rade u tandemu s Microsoft HoloLensom. Inovacija sadrži AI-dekoder koji prevodi moždane signale vojnika u upute koje se šalju robotu-psu. Video prikazuje vojno osoblje i psa robota koji je dobio upute da počisti objekt koristeći ono što je pročitao iz moždanih valova osobe – i to s 94 posto točnosti. Ljudski kontrolor samo treba zamisliti smjer u kojem želi da se robot kreće, a stroj ga slijedi. Ova tehnologija vojnicima omogućuje da upravljaju robotima bez korištenja ruku, što je, kažu, idealno za borbu. Jutarnji Nije objašnjeno što se zbiva s robotom u slučaju da vojnik usred borbe pomisli na bijeg. No to možemo zamisliti.