Ako niste, pripazite na mozak

Australska vojska usavršila je sposobnosti kontrole uma s osam senzora smještenih unutar kacige koji rade u tandemu s Microsoft HoloLensom. Inovacija sadrži AI-dekoder koji prevodi moždane signale vojnika u upute koje se šalju robotu-psu. Video prikazuje vojno osoblje i psa robota koji je dobio upute da počisti objekt koristeći ono što je pročitao iz moždanih valova osobe – i to s 94 posto točnosti. Ljudski kontrolor samo treba zamisliti smjer u kojem želi da se robot kreće, a stroj ga slijedi. Ova tehnologija vojnicima omogućuje da upravljaju robotima bez korištenja ruku, što je, kažu, idealno za borbu. Jutarnji Nije objašnjeno što se zbiva s robotom u slučaju da vojnik usred borbe pomisli na bijeg. No to možemo zamisliti.