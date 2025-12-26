Ako niste, pripazite na mozak
Znanstvenici upozoravaju na zlouporabu neuroznanosti i razvoj „oružja za kontrolu uma“
Britanski znanstvenici Michael Crowley i Malcolm Dando upozoravaju da napredak u neurologiji, farmakologiji i umjetnoj inteligenciji otvara mogućnost razvoja kemijskog „oružja za kontrolu uma“. Takvi agensi mogli bi utjecati na svijest, ponašanje i pamćenje ljudi. U knjizi objavljenoj pod okriljem Kraljevskog kemijskog društva navode povijesne primjere i ističu da postoje ozbiljne rupe u međunarodnim ugovorima o kontroli naoružanja. Pozivaju na hitnu globalnu akciju i novi, proaktivni okvir kako bi se spriječila zlouporaba znanstvenih istraživanja. N1