Matt Damon bi bio ponosan
Znanstvenici uspjeli uzgojiti krumpir u simuliranom mjesečevu tlu
Znanstvenici su u istraživanju koje je poduprla NASA uspješno uzgojili hranjiv i siguran krumpir sorte Modoc u simuliranom mjesečevu regolitu obogaćenom vermikompostom. Uz dovoljno organske tvari u stakleničkim uvjetima, krumpir je uspijevao jednako dobro kao i na Zemlji. Cilj je osigurati lokalnu proizvodnju hrane za buduće dugoročne mjesečeve baze jer je dopremanje svih namirnica sa Zemlje nepraktično. Iako su urod i sigurnost potvrđeni, istraživači krumpir još nisu kušali jer su plodovi iskorišteni za laboratorijske analize. HRT