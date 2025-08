Iz istog rajskog vrta

Krumpir uvijek treba, za razliku od drugog povrća, dobro skuhati i ni za živu glavu ga ne jesti sirovog. Ako je pak proklijao, ako je iznutra žut, treba ga baciti. Biljka sadrži glikoalkaloide, otrovne tvari kojima se štiti od nametnika. U gomolju ih ima samo 10 – 150 mg/kg, deset puta manje nego u lišću. No, ogulimo li krumpir, udio će se glikoalkaloida smanjiti. Iz toksikoloških istraživanja proizlazi da smetnje (trovanje) glikoalkaloidima iz krumpira nastupa kada ih dnevno unosimo više od 1 mg po kilogramu tjelesne težine. Koliko je to krumpira? Vrlo je teško reći, no uz najvjerojatniju pretpostavku od 50 mg/kg TGA, proizlazi da nam ni dva kilograma krumpira ne može nauditi. Nenad Raos za Bug.