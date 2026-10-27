Znate li što su trogodak, rasprodajnica i dohvatnica? Nove hrvatske riječi kao alternativa stranim - Monitor.hr
Utorak (18:00)

Jezikolomke za moderne jezične čistunce

Znate li što su trogodak, rasprodajnica i dohvatnica? Nove hrvatske riječi kao alternativa stranim

Hrvatski jezik odlikuje se bogatom poviješću i jezičnim purizmom kojim se nastoji očuvati nacionalni identitet. Od Bogoslava Šuleka, tvorca riječi poput kisika i sladoleda, do suvremenih natječaja za nove riječi, jezik se neprestano prilagođava i odupire tuđicama i anglicizmima. Tako nastaju kreativne, ali i polemične novotvorenice poput rasprodajnice (outlet), prestrujnika (adapter), presudnika (VAR), kliznice (slide), raskružja (kružni tok) i ponovka (repriza). Kroz novinske prijedloge, medije i obrazovanje, ove novotvorenice svjedoče o iznimnoj upornosti, prilagodljivosti i nesmanjenoj kreativnosti u očuvanju jezične baštine. Net


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14.03. (17:00)

Hrvatski jezik dobiva nove igračke

U užem izboru 29 novih hrvatskih riječi na Šreterovu natječaju

Povodom Dana hrvatskoga jezika završen je 20. Šreterov natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, koji organizira časopis Jezik uz potporu Zaklade „Dr. Ivan Šreter“. Na natječaj je pristiglo 412 prijedloga od 191 autora, a u uži izbor ušlo je 29 riječi. Među njima su, primjerice, “brzovid” (reels na Instagramu, shorts na YT), “lažnica” (deepfake), “strojumlje” (AI), “gladoljut” (hangry) i “zamrežje” (offline prostor bez intenreta). Povjerenstvo na čelu sa Sandom Ham odabrat će tri najbolje riječi. Svečana dodjela nagrada održat će se 14. ožujka u Lipiku, a nagrade iznose 600, 400 i 200 eura. tportal

16.11.2025. (12:00)

Engleski poslužujemo uz svaki obrok — hrvatski po želji

Engleski kao neslužbeni službeni jezik hrvatskih restorana

Engleski je u mnogim hrvatskim restoranima postao de facto jezik jer brojne konobare iz Azije koriste engleski bolje nego hrvatski. Iako većina Hrvata engleski dobro razumije, Vlada sada želi obvezati strane radnike da u roku od godine dana nauče hrvatski. No postavlja se pitanje što “naučiti” znači i je li to uopće izvedivo, s obzirom na težinu jezika i loše primjere stranaca u nogometu. Nejasno je tko će znanje provjeravati, pa će engleski vjerojatno ostati dominantan, pogotovo u ugostiteljstvu. Kult plave kamenice

20.05.2025. (19:00)

Ako ti samo "zahvale" – bolje provjeri jesi li i dalje zaposlen/a

Zahvaliti vs. zahvaliti se: Jedno znači reći “hvala”, a drugo raskinuti suradnju ili odbiti

Zahvaliti i zahvaliti se nisu sinonimi. Možda neki rječnici nisu sasvim jasni po tom pitanju, ali postoji nijansa razlike između glagola zahvaliti i njegova povratnoga oblika. Zahvaliti znači reći nekome hvala. Na primjer, dobili ste poklon za rođendan i onda ste toj osobi zahvalili. S druge pak strane, zahvaliti se znači ne, hvala. Drugim riječima, to znači pristojno odbiti ponuđeno. Na primjer, netko vas ponudi kolačem, ali vi ste već siti pa kažete: Ne, hvala odnosno, zahvalite se osobi koja vas nudi slasticom. Lektoriranje

24.11.2024. (16:00)

Jezične akrobacije bez mreže

Kad čiko postane striko: anatomija polovičnog jezičnog nacionalizma

Boris Postnikov za Novosti analizira fenomene jezičnog nacionalizma u Hrvatskoj kroz prizmu prijevoda srpskih filmova i serija, od apsurdnih titlova 1999. do današnjih “polovičnih” rješenja. Ističe da prijevodi često nepotrebno prilagođavaju identične izraze, dok su stvarne razlike minimalne. Polovičnost nacionalizma očituje se u zakonima bez sankcija, fragmentiranim kulturnim politikama i paradoksalnim praksama poput prevoditeljskih improvizacija ili izbjegavanja prevođenja. Zaključuje se da nacionalizam opstaje u sivoj zoni, smirujući jednu stranu, a ne provocirajući drugu, dok stvarnost pokazuje koliko su srpski i hrvatski zapravo nerazdvojni.

05.09.2024. (01:00)

Gotovo pa ti ne treba prevoditelj

Indijac koji živi u Hrvatskoj usporedio je hrvatski jezik sa sanskrtom, ima nekih sličnosti

@gujjuincroatia in this Video i am talking about the Indian language and the Croatian Harvastki language is the same, and i am showing similarities between these two languages. #Croatian #Zagreb #Indian #Sanskrit #Harvastki #language #Connection #indoeuropean #Bok #Bye #croatiantiktok #Balkan #Fyp #Trending #Viral #Dinamo #croatia🇭🇷 #croatiafulloflife #croatialanguage #indialanguage #abroad #POV #funnyvideos ♬ Summer Day(1533196) – TimTaj

Indijac Gujju preselio se u Hrvatsku i sada sa svojim pratiteljima na Instagramu dijeli zanimljivosti koje ovdje otkriva. Iako je profil pokrenuo nedavno, već ima gotovo tisuću pratitelja. U videu Indijac nabraja riječi poput majka, otac, brat, svijetlo, tama, znanje, griva i govori da slično zvuče na hrvatskom i sanskrtskom jeziku. Slični su i brojevi, kaže, kada se izgovaraju od jedan do deset. U nastavku Gujju donosi cijeli popis sličnih riječi, a neke su potpuno jednake u ova dva jezika. Usporedio je i riječi “Buddha” i “budan”. Gujju objašnjava da je sanskrt drevni jezik te da zbog toga nije neobična njegova sličnost s europskim jezicima. Index

02.09.2024. (09:00)

Recept za jezikovu juhu

Mate Kapović, autor novog Jezičnog savjetnika: Vrijeme je da hrvatski jezik lingvistički konačno dovedemo u 21. stoljeće i da se o njemu govori na znanstven i suvremen način

Iako je namjerno nazvana jezičnim savjetnikom, ona se razlikuje od uobičajenih ‘savjetnika’, koji obično samo nabrajaju što pojedini autor smatra ‘dobrim’, a što ‘lošim’, bez ikakvih pravih objašnjenja ili razlogâ. Dodatno, ljudi koji se inače bave jezičnim ‘savjetima’ vrlo često nisu uopće upućeni npr. u povijest jezika i onda progone riječi ili oblike koje su koristili još Gundulić ili Marulić ili im se ne sviđa, recimo, oblik ‘posla’ u frazi ‘gledati svoja posla’, jer ga ne znaju objasniti, pa ga progone iako je riječ o arhaizmu još iz praindoeuropskoga.

Knjiga je stvarno namijenjena svima ‒ prije svega laicima zainteresiranima za jezična pitanja. No neka će poglavlja, npr. ona o ‘č & ć’, ‘ije & je’ i naglasku, biti vrlo zanimljiva i učitelji(ca)ma i profesori(ca)ma hrvatskoga u osnovnim i srednjim školama jer jednostavno, ali detaljno i zanimljivo, objašnjava situaciju u Hrvatskoj te kako te probleme najbolje prezentirati na nastavi uz mnoštvo primjerâ i savjetâ. Nažalost, iz osobnog iskustva znam da većina učitelj(ic)â i profesor(ic)â nema priliku to na takav jednostavan način naučiti na fakultetu ‒ a i sama narav dotičnih problema je komplicirana jer treba poznavati povijest jezika, dijalektologiju i akcentologiju da bi se to doista razumjelo. Mate Kapović za tportal.

05.07.2024. (16:00)

Jezik nam je nešto službeniji nego što je bio

Kapović: Briga o hrvatskomu jeziku ne bi se trebala pokazivati šupljim i nepotrebnim zakonima, nego istraživanjem i stvaranjem novih resursa

Nije jasno čemu dizanje spomen-ploče zakonu za koji ne znamo kakve koristi od njega uopće imamo s obzirom da njime nije ništa postignuto, a čak i simbolički je dosta smiješno da se tolika strka radi oko zakona o hrvatskom jeziku u zemlji koja se zove Hrvatska i u kojoj je hrvatski službeni jezik ne samo od 1991, nego po ustavu još od 1974. Čini se da iza svega toga stoje dnevnopolitički razlozi, kako se u kuloarima i govori – jer jezičnih razloga za sve to sasvim sigurno nema – rekao je Mate Kapović za Novosti. Zakon ionako neće ulaziti u književno stvaralaštvo i privatni govor, nego će se odnositi na službenu upotrebu hrvatskog jezika. Primjerice, strane tvrtke svoje nazive najprije će morati pisati na hrvatskom, a tek onda na svom jeziku. Sankcija neće biti, nego je naglasak na edukaciji kroz školski sustav.

28.06.2024. (00:00)

Biseri rasuti po cijelom svijetu

Hrvatski jezik službeni je i u mjestima izvan Lijepe Naše

U Bosni i Hercegovini hrvatski je jedan od tri službena jezika. Status službenog jezika ima i u Gradišću, austrijskoj pokrajini. Vjeruje se da gradišćanskohrvatski govori oko 50.000 ljudi. Gradišćanskohrvatski pisani jezik temelji se uglavnom na lokalnom čakavskom dijalektu s nekim utjecajima drugih hrvatskih dijalekata koji se govore u Gradišću. Hrvatski jezik govore i Hrvati u Vojvodini, kao i Moliški Hrvati u Italiji. Također i u rumunjskim mjestima Carașova (Krašovani) i Lupac. Za naš je jezik vezano još zanimljivosti, a jedno od njih je da se prvi put spominje – 1275. u dokumentu “Istarski razvod”.  Croatia Week/Večernji

13.03.2024. (19:00)

Kužiš spiku, ne

Zakon o hrvatskom jeziku: Pravne norme teško da mogu utjecati na upotrebu jezika

Može li se upotreba jezika uopće regulirati “odozgo”, odredbama, propisima i zakonima? Samostalna je Slovenija 2004. donijela Zakon o javnoj upotrebi slovenskog jezika, koji djeluje kao direktna inspiracija za ovaj hrvatski. Između redaka hrvatskoga Zakona lako je iščitati strah od famoznih posezanja iz Srbije, koji desničarski establišment proizvodi i pumpa već barem tri decenije. Naravno, činjenica da je ksenofobija i strah od “kontaminacije” jezika jedan od glavnih pokretača jezičnog zakonodavstva, ne znači da jezik “siguran” od transformacija, asimilacije ili čak nestanka. U vremenu novih medija, granice između hrvatskog i tri najbliža mu jezična standarda, sasvim u skladu sa strahovima konzervativnih jezikoslovaca, vjerojatno su najtanje što su bile u postjugoslavenskoj eri. Međutim, transformacije o kojima je riječ ne proizlaze ni iz kakvih Deklaracija, propisa, i uopće politika “odozgo” – nego iz popularne kulture i društvenih mreža, te kulturno-medijskog krajolika koji seže šire i od Hrvatske i od famozne regije. Dinko Kreho za Kulturpunkt.