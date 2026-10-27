Jezikolomke za moderne jezične čistunce
Znate li što su trogodak, rasprodajnica i dohvatnica? Nove hrvatske riječi kao alternativa stranim
Hrvatski jezik odlikuje se bogatom poviješću i jezičnim purizmom kojim se nastoji očuvati nacionalni identitet. Od Bogoslava Šuleka, tvorca riječi poput kisika i sladoleda, do suvremenih natječaja za nove riječi, jezik se neprestano prilagođava i odupire tuđicama i anglicizmima. Tako nastaju kreativne, ali i polemične novotvorenice poput rasprodajnice (outlet), prestrujnika (adapter), presudnika (VAR), kliznice (slide), raskružja (kružni tok) i ponovka (repriza). Kroz novinske prijedloge, medije i obrazovanje, ove novotvorenice svjedoče o iznimnoj upornosti, prilagodljivosti i nesmanjenoj kreativnosti u očuvanju jezične baštine. Net