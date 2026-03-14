Hrvatski jezik dobiva nove igračke

Povodom Dana hrvatskoga jezika završen je 20. Šreterov natječaj za najbolju novu hrvatsku riječ, koji organizira časopis Jezik uz potporu Zaklade „Dr. Ivan Šreter“. Na natječaj je pristiglo 412 prijedloga od 191 autora, a u uži izbor ušlo je 29 riječi. Među njima su, primjerice, “brzovid” (reels na Instagramu, shorts na YT), “lažnica” (deepfake), “strojumlje” (AI), “gladoljut” (hangry) i “zamrežje” (offline prostor bez intenreta). Povjerenstvo na čelu sa Sandom Ham odabrat će tri najbolje riječi. Svečana dodjela nagrada održat će se 14. ožujka u Lipiku, a nagrade iznose 600, 400 i 200 eura. tportal