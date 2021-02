Imam lošu vijest za nacionaliste. Đorđe Balašević nije umro. Nikad ni neće umrijeti. Živjet će dokle god će netko razumjeti ovaj NAŠ jezik i razmišljati na ovom NAŠEM jeziku. Jer kao što je odavno poznato, oni koji su za života bili bez mrlje na onoj ‘crtici’ između godine rođenja i godine smrti, kako je on sam jednom prilikom primijetio, takvi su ušli u besmrtnost. Pogotovo ako su bili pjesnici. A Đole je bio pjesnik. Štoviše, ne ‘običan’ pjesnik, već pjesnik koji je svoju poeziju svjetla znao itekako glazbeno obojati elegijom. Bio je neprikosnoven u tome. Znao je koje je svjetlo u nama, ali je znao i kakvi ga okovi vežu… – dosad najbolja posveta Balaševiću by Zoran Stajčić sa Ravno do dna.