Samo provjereni kadrovi

Od samog početka, i takav je bio moj dogovor kada sam zamoljen od premijera i ministra da ustrojim Fond, rečeno je da će moj posao završiti kada je Fond ustrojen, efikasan i kada se uhoda. On je sad u takvoj fazi. Ja još ostajem raditi negdje do Božića, kanim imati miran Božić. Nakon što ja i formalno-pravno odem, ja sam na dispozicji, ostajem bez naknade, ali sam tu na dispozicji ravnatelju, zamjenicima da ih uhodam i da to budem glatko. Ja sam fizički tu, ali moj postao prestaje i ja se bacam na nove poslove. Odlazim jer smatram da sam svoj dio posla završio. Trajalo je i dulje nego što sam realno očekivao – izjavio je Damir Vanđelić o razlozima odlaska. N1, Index…