“Odluka zagrebačkog Županijskog suda o poništenju presude nadbiskupu Alojziju Stepincu je apsolutno sramotna i užasna i njom se nastoji promijeniti povijest. Istina je da je nadbiskup Stepinac u određenim trenucima pokušao spasiti pokrštene Židove ili polužidove, ali on je to uspio samo u maloj mjeri. To ne može poništiti činjenicu da je on kao osoba na takvom položaju podržavao genocidni režim uspostavljen u Hrvatskoj”, izjavio je direktor Centra ‘Simon Wiesenthal’ iz Jeruzalema Efraim Zuroff. Jutarnji