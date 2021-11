“Peti album Arcade Fire ujedno je i prvi koji odaje dojam da je bendu ponestalo ideja, no glavni problem nije toliko manjak svježine koliko konfuzna izvedba. Bend je čak i na svom dosad najslabijem albumu Neon Bible zvučao koherentno i sigurno u sebe, no Everything Now konceptualni je album bez jasno ocrtanog koncepta, plesni album većinski lišen energije i, naposlijetku, ostvarenje čije emocije umjesto da dosegnu epske razine, padaju na ravan ravnodušja”, piše Karlo Rafaneli za Lake note.