Audioslave

Hrvatska ima jedinstvenu priliku predstaviti svoje vrijednosti Europi i svijetu, i to odabirom motiva za nacionalnu stranu eurokovanica, što je također oblik brendiranja države. Zbog skorog prelaska s kune na euro Hrvatska treba tu priliku iskoristiti, a idejnim je rješenjima, usvojenima početkom kolovoza, većina zadovoljna. Tako je ponovo otvoreno i pitanje brendiranja Hrvatske kakvu trebamo. Istraživanja su jasno pokazala da ona zemlja koja ima bolji imidž u međunarodnim odnosima i javnosti može i lakše profitirati izvozom svojih proizvoda, privlačenjem stranih investicija, turista, talentiranih ljudi, ali i predstavljanjem svoje kulture i svojih vrijednosti. Naravno, brendiranje je blisko povezano i s ekonomskim uspjesima i to mu je većim dijelom i cilj. U tom se kontekstu možemo zapitati koji su to domaći brendovi kojima Hrvati, ali i kupci u svijetu najviše vjeruju. Glas Slavonije