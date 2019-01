4 osnovne kvalitete digitalnih vođa

BBC prenosi pet znanstveno dokazanih načina za bolju koncentraciju, i to kontraintuitivnih načina. Dakle:

U jednom trenutku u radnom danu istrošimo se i tada misli odlutaju daleko od razmišljanja o poslu i upravo to sanjarenje omogući mozgu da nastavi funkcionirati kad se vratimo poslu

Ostati fokusiran na nešto teško zahtijeva snagu volje, a dobar način povećanja rezervi volje je – smijeh, dakle gledanje smiješnih videa s interneta dobro je za posao

Buka i gužva dobri su za koncentraciju, a ne tišina, red i mir, jer se mozak u slučaju mnoštva ometala mora fokusirati na najvažniji zadatak

Uzimanje redovitih pauza pomaže, jedino što nije sigurno koliko često, kakvih i na koliko dugo, no ne bi trebalo raditi duže od 90 minuta u komadu, nakon čega valja uzeti pauzu od 15 minuta

Kad je nužno biti fokusiran na dugi period manje je više – najuspješnija strategija je fokusirati se na određeno vrijeme i onda pauzirati na kratko te se opet koncentrirati; ljudi koji pokušavaju biti u poslu svo vrijeme češće griješe