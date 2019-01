Andrej Nikolaidis: Onaj ko nije spreman kritički govoriti o kapitalizmu, neka ćuti i o fašizmu

Tranzicija je proces uvođenja u kapitalistički kult. Taj je proces nasilan, krvav, ogavan i dug. On je kult varijacija/negacija onoga što katolicizam definiše kao čistilište – vrijeme-prostor u kojem duša koja može dospjeti u Raj, no za to još uvijek nije spremna, treba biti očišćena. Tranzicija je prljalište. Tranzicija treba obezbijediti da meso koje još uvijek nije dovoljno prljavo za pakao to i postane; tranzicija u pakao treba ugurati i one koji ga, nekoć, nisu zaslužili – piše Andrej Nikolaidis za Al Jazeeru.