Denis Kuljiš: Diabolezza – Ivo Josipović u Velikoj koaliciji

Milina je čitati Kuljiševo viđenje naše političke scene. Priče imaju visoku uvjerljivost jer Kuljiš fascinira poznavanjem političkog “zapozorja” (zakulisnih igara) ili se barem doima kao takav, a gdje mu nedostaje informacija on će vješto taj prazni prostor premostiti svojim nadasve zanimljivim konstrukcijama, slobodnim umjetničkim interpretacijama. Da li je sve činjenično točno u vrijeme fejk newsa više i nije ni bitno, to su zanimljivi i čitljivi dokumentarno-igrani eseji u kojima on režira glavne likove. U ovoj epizodi glavni likovi su nekoć suparnici sada pajdaši – Josipović i Bandić. Denis Kuljiš, Žurnalist