Festival tolerancije: Nenad Polimac o filmu “Put kroz noć”, izbjegličkoj odiseji afganistanskog redatelja

Poslovni bonton i kodeks ponašanja postulira uvažavanje sugovornika i partnera u poslu, a ono se ne iskazuje dovođenjem razigranog jednogodišnjaka na ozbiljne eventove (kao što je to učinila Doris Pinčić i izazvala kritike). Problem je što su taj kodeks davno utemeljili oni koji su imali luksuz da ga provode neovisno o tome što im se doma događa. Bez obzira na to koliko divni i predani očevi muškarci bili, njihova se poslovna sfera ne mora ni dotaknuti s privatnom. Kad su žene ušle u karijerne sfere prihvatile su okvir koji su tamo pronašle, a koji je nastao u nekim drugim društvenim i kulturnim momentima, bez apdejta zastarjele verzije. Etika koju danas nazivamo poslovnom je ‘muška’, a dnevna i praktična ženska borba za emancipaciju oduvijek se, nažalost, svodila na to da se žene što bolje uklope u zakonitosti svijeta koji su stvorili muškarci, piše MUF.