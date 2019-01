Demokratska zastupnica Zoe Lofgren pitala je jučer Googleovog direktora Sundara Pichaija na ispitivanju u Kongresu zašto se u pretragama pojma “idiot” pojavljuje toliko slika Donalda Trumpa. Pichai je gospođi objasnio da nitko u Googleu nije namjestio da se takve slike prikazuju kada se upiše riječ “idiot”, već da se one automatski prikazuju jer ljudi uz sliku Trumpa često pišu tu riječ.

.@RepZoeLofgren asks @Google CEO @SundarPichai: "Right now, if you google the word 'idiot' under images a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen?" pic.twitter.com/4BBSeghssm

— CSPAN (@cspan) December 11, 2018