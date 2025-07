Za iste tipke – drastično različiti iznosi

Najčešće pretraživani pojmovi na najpoznatijoj tražilici su Euro 2024, DIP (logično, s obzirom na izbore), Baby Lasagna, utakmice Hrvatske s Italijom i Albanijom, Rim Tim Tagi Dim i Donna Vekić. Globalno, najčešće se pretraživala Copa America, zatim ponovno Euro, dok su Olimpijske igre u Parizu tek na trećem mjestu. Od osoba, najpopularniji su Trump, Kamala Harris, princeza Catherine od Walesa, Imane Khaliff i Joe Biden. Najtraženiji glazbenik je Diddy (ali ne baš vezano uz glazbu), od filmova Inside Out 2, među glumcima najčešće se guglalo Katta Williamsa, a najtraženija pjesma Not Like Us Kendricka Lamara. Bug