Gradovi i općine od države dobili 2 milijarde kuna, potrošili ih na svoje plaće

Porezna uprava izvijestila je kako je do danas zaprimila nešto više od 263 tisuće godišnjih prijava poreza na dohodak, no kako se očekuje ukupno 730 tisuća, a rok za predaju je 2.3., posljednja tri dana ispostave Porezne radit će duže (u petak do 19h, subotu do 15h, a u ponedjeljak do 19). Prošle je godine zaprimljeno 725.001 prijava poreza na dohodak – povrat je ostvarilo 585.056 prijava, u ukupnom iznosu od gotovo 1,1 milijardu kuna, dok su građani na temelju 74.125 prijava trebali uplatiti 424,8 milijuna kuna. T-Portal