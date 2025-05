Porez – europski sport s nacionalnim pravilima

Mladi koji imaju neto plaću do 3.800 kuna neće dobiti ništa poreznom reformom koju predlaže ministar financija. Plaća od 4.500 kuna za mlade do 25 godina raste 276 kuna, a za one između 25 i 30 godina – 138 kuna. Na 5.000 kuna plaća za mlade do 25 godina raste 474 kune, odnosno 237 kuna za one do 30 godina. S plaćom od 6.000 kuna porast je 869 kuna, odnosno 434 kune. Što plaća više raste, to je dobit od ukidanja poreza veća, iako vjerojatno nema puno mladih s takvim plaćama. 24 sata…