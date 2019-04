Pet glavnih razloga zbog kojih kasne hrvatski strateški projekti: Birokracija, birokracija, birokracija, birokracija i – manjak ljudi u birokraciji

PJR Consulting ima popisane natječaje EU koji se otvaraju uskoro, a bit će otvoreni još mjesecima:

– Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora – otvoren do 31.12.2020.

– Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada – otvoren do 31.12.2018.

– Građenje reciklažnih dvorišta – otvoren do 31.12.2018.

– Internacionalizacija visokog obrazovanja – otvoren do 5.3.2018.

– Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama – otvoren do 17.1.2018. (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici)

Pozivi koji su bili planirani za 2017., ali još nisu otvoreni:

– Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzetnika (otvaranje predviđeno za 1. ožujka, predviđena sredstva 200 milijuna kuna)

– Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzetnika (15.12.2017., 15 milijuna kuna)

– Inovacije novoosnovanih MSP-a

– Priprema IRI infrastrukturnih projekata (19.12.2017., 45 milijuna kuna)

– Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (29.12.2017., više od 163 milijuna)

– Podrška poduzećima u zadovoljavanju norma u svrhu poboljšanog pristupa tržištima i povećanju konkurentnosti (15.12.2017., do 22 milijuna)