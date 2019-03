Predsjednički izbori u Ukrajini: Najbolje stoji komičar koji – glumi predsjednika

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u osminu finala Eura u Francuskoj bez obzira na ishod utakmice protiv Španjolske, jer će u najgorem slučaju biti jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi, a to je postalo jasno nakon što je Njemačka u susretu trećeg kola skupine C u Parizu svladala Sjevernu Irsku sa 1:0. Njemačka je do pobjede protiv Sjeverne Irske na Parku prinčeva stigla golom Gomeza (30). Ovom pobjedom Njemačka je osvojila prvo mjesto u skupini ispred Poljske, koja je u Marseilleu također sa 1:0 (0:0) svladala Ukrajinu, pa su obje reprezentacije natjecanje završile sa po sedam bodova, ali Njemačka ima bolju razliku pogodaka. (golovi ovdje)