Jednome na pomoć, drugome na štetu

Živimo u vremenu ekstremnog individualizma, a to je posebice vidljivo u nogometu, u kojem se stvari namjerno okreću oko pojedinaca. Isticanje jednog igrača nauštrb momčadi odgovara svima osim toj grupi ljudi koja godinama i mjesecima pokušava zajednički ostvariti određeni cilj. U današnje vrijeme koncept momčadi neusporedivo je manje atraktivan za financijsko i medijsko iskorištavanje. No, hrvatska je ekipa na Svjetskom prvenstvu u Katru upravo to – momčad u kojoj se nitko egoistično ne ističe. Osnovni razlog za to je jedinstvena struktura u kojoj je ključ njezin najbolji igrač Luka Modrić. Jedan od razloga višegodišnjeg uspjeha naše reprezentacije jest to što u njoj – za razliku od mnogih drugih, npr. belgijske – postoji jasna hijerarhija u kojoj su ‘zvijezde’ i iskusniji igrači u potpunosti podređeni momčadi. Njihova svijest da svojim primjerom zadaju ritam na terenu i izvan njega osigurava da oni mlađi ne ‘podignu kragne’ i ne umisle da su posebni već nakon dva uspješna dodavanja i jedne obrane. Tportal