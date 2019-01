Lažne vijesti se na Twitteru šire 70 posto brže i dalje nego istinite, i to zahvaljujući više ljudima nego botovima, utvrdilo je istraživanje na MIT-u. Njihova analiza 126.000 priča iz 2016. i 2017. pokazala je da se lažne priče znatno brže i dalje šire nego istinite u svim kategorijama informacija, ali je to bilo naglašenije u slučaju lažnih vijesti o terorizmu, prirodnim katastrofama, znanosti, urbanih legendi ili financijskih informacija. Objašnjenje – laže vijesti su začudnije i privlače više pozornosti, kao i senzacionalistički naslovi. The Atlantic