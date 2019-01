Titova vila na Plitvicama: Nekada luksuz, a danas pustoš i jeza

“Na neki način je i naš film još jedan doprinos teorijama urote i sigurno će hraniti ove teme još neko vrijeme, od kavanskih diskusija do internetskih rasprava. Svemirska utrka, JFK, spuštanje na Mjesec, pa i Tito i Jugoslavija su očito neiscrpne teme”, govori u intervjuu za Novi list Žiga Virc, redatelj dokumentarca Houston, We Have a Problem, u kojem se iznosi teza da su Amerikanci uspješno poslali čovjeka na Mjesec zahvaljujući dostignućima jugoslavenskog svemirskog programa koja im je prodao Tito.