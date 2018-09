Velimir Visković u 68. godini postao otac po četvrti put

U razdoblju od 1.1. do 31.3. ove godine rođenih u Hrvatskoj bilo je 7837. Umrlo je 13.035 ljudi, dakle 5.198 je više umrlih nego rođenih, objavila je danas ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović. Broj sklopljenih brakova u istom navedenom razdoblju jest 2.124, a sklopljeno je i 14 životnih partnerstva. Kad bi odnos broja umrlih prema rođenima ostao ovakav do kraja godine bilo bi to 20.000 više umrlih nego rođenih, što bi bio rekord u hrvatskoj povijesti. Unazad nekoliko godina je na minus 10.000 tisuća. N1