Rat informacijama

WhatsApp je svim svojim korisnicima ograničio prosljeđivanje jedne te iste poruke na pet puta, a kako bi se spriječilo širenje lažnih tvrdnji (ne može se reći “lažna informacija”, ako je lažna onda nije informacija, nego dezinformacija). Dosad se jednu poruku moglo prosljeđivati do 20 puta. WhatsApp komuniciranje želi ograničiti na ono među poznanicima, no s obzirom da u jednoj WhatsApp grupi može biti do 256 korisnika teoretski jedan korisnik WhatsAppa može poslati jednu poruku na 5 grupa s po 256 korisnika, što je 1.280 ljudi. Dosad je mogao na 5.120 ljudi.