Vedrana Rudan: Naslovnica

Napisala sam autobiografiju i za naslovnicu odabrala fotku poljskog umjetničkog fotografa Kamila Szkopika. Ljudi koji me vole su užasnuti. “Kao da si mrtva.” Kao da sam mrtva? Imam sedamdeset godina. Na fotki izgledam kao da imam sedamdeset. Bila sam sigurna da ću umrijeti prije nego završim knjigu, presretna sam što se to nije dogodilo. I sad mi kći govori kako na naslovnici izgledam “poput leša”. Ni ja u tridesetoj nisam znala da su ljudi u sedamdesetoj ljudska bića. A jesmo. I ne trebamo se sakrivati. Žena koja u vas gleda, to sam ja. Ja stara. Ja umorna. Ja sita života i sretna što sam živa – piše autentična Vedrana Rudan na svom blogu.